Madre e hija al parecer ocultaron evidencia vinculada a desaparición de Ligia Faerron

Una madre y su hija figuran como sospechosas de favorecimiento real, relacionada con la desaparición de Ligia Faerron, quien desapareció hace 18 días en San Carlos.

Ambas mujeres, de apellidos Linares y Monterrey, ﻿fueron detenidas la mañana de este martes durante un allanamiento realizado en una casa situada en Ciudad Quesada, en el cantón alajuelense.

La Unidad de Género del Ministerio Público, sede San Carlos, investiga si las mujeres ocultaron información de interés para la pesquisa que se sigue por este caso.

Además, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Unidad Canina y especialistas en rastreo de fluidos biológicos y restos humanos realizan un allanamiento en una finca de 61 hectáreas ubicada en Javillos de Florencia, también en el cantón alajuelense, donde se cree que mataron y enterraron a Faerron. De hecho, en ese mismo espacio se hallaron algunos objetos que se cree están vinculados con la ofendida.

En este lugar se detuvo a un hombre como el principal sospechoso de la desaparición de la empresaria de 53 años.

Se trata de un sujeto de apellido González, quien según la tesis fiscal se aprovechó de la confianza de la víctima para entrar a su vivienda. Luego de esa visita, se perdió el rastro de la mujer.

De acuerdo con la información oficial, la última vez que los familiares vieron a Faerron fue el 26 de setiembre pasado en Ciudad Quesada de San Carlos; sin embargo, la mujer fue reportada como desaparecida hasta el 1.° de octubre anterior.

