Madre del feto hallado en Barrio México aún no ha sido identificada

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que, hasta el momento, desconoce la identidad de la madre del feto hallado dentro de una bolsa en Barrio México, San José.

También se informó que el feto fue estaba envuelto en un pañal y aún unido al cordón umbilical.



El hallazgo ocurrió alrededor de las 11:30 p. m. del sábado, cuando una persona dio aviso a la policía tras encontrar la bolsa.

Según información preliminar, el cuerpo sería de un niño, aunque aún se deben determinar los meses de gestación.

Las autoridades continúan las investigaciones para identificar a la madre y esclarecer las circunstancias del hecho.

