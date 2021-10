Madre de sospechoso de crimen de niña: “Ella le pegaba mucho a los chiquitos y a la bebé”

El debate judicial que se desarrolla en el Tribunal de Alajuela por el crimen de una menor de 4 años ocurrido en Tuetal de Alajuela continuó este lunes con la declaración de una de las testigos.

La testigo que declaró fue la madre del hoy imputado y quien también era la suegra de la imputada, esta inició su relato afirmando que siempre estuvo en contra de la relación de su hijo con la mujer, pues afirmó que esta tenía una edad muy superior a la de este.

La mujer reiteró en que trató de separarlos pero que no lo logró y decidió aceptar esa relación.

La testigo además dijo que llegó a tener una buena relación con los hijos de la mujer, incluyendo la niña de 4 años que murió víctima de golpes que recibió.

“Ella le pegaba mucho a los chiquitos y a la bebé, me duele mucho recordar como trataba a la chiquita, la quería como si fuera mi nieta, aunque no fuera mi sangre, había veces que ella se levantaba y no le tomaba importante si tenían hambre o frío, ahí los dejaba en la cama, así con el colchón mojado así los acostaba luego”, relató Marianela Mejías, madre del imputado.

Durante la declaración la mujer dijo al tribunal que su hijo fue víctima de la hoy imputada, pues no solo era su esclavo sexual, sino que le tenía muchos celos y que por eso no lo dejaba encontrar trabajo.

“Había ocasiones que ella se comportaba muy rara con él, que a mí no me parecía, muy violentas, incluso lo tenía como un esclavo sexual, no lo dejaba trabajar, él era ‘Soyla’, soy la que barro, soy la que limpio, soy el que le doy de comer a los chiquitos, bañar a la niña, llevar a los niños a la escuela y materno, cosa que eso le toca a la mamá. Tenía celos incontrolables, por eso no lo dejaba trabajar”, agregó Mejías.

La madre del imputado dijo al tribunal que el día anterior de la muerte de la niña su hijo no estaba en la casa, que estaba consumiendo drogas en sí y que cuando apareció la menor fallecida, su hijo le informó su pareja ya había cumplido con lo que le había prometido que haría si un día la dejaba.

“Él tenía dos días que se había ido de la casa por los problemas, cuando fue a recoger la ropa se encontró con la policía fuera de la saca, pensó que lago le había pasado a ella o las niñas, cuando vio lo de la chiquita él entró en depresión y le dijo a ella que qué había hecho, sus amenazas se cumplieron, porque ella le dijo a él que si se iba de la casa le iba a quitar lo que él más amaba”, concluyó la mujer.

Para este martes está previsto que otros testigos más se presenten a este juicio que se desarrolla contra la madre y el padrastro de una menor de 4 años, y la cual murió víctima de los fuertes y constantes golpes que le propinaron.

Este hecho ocurrió en enero del 2020 en Tuetal de Alajuela.