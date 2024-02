Madre de niña herida de bala: “Las dos niñas pegan brincos en la noche, se ponen a llorar"

“Estábamos esperando al taxista cuando yo me di media vuelta y escuché las ráfagas donde caían, yo quedé en shock, cuando reaccioné agarré a mi hijo y la jalé del bolso, agarré mis dos niñas y salí corriendo hasta la delegación de El Cairo, ella me decía llorando que todo estaba bien, que solo fue un raspón, y yo le decía que donde, ella me decía que estaba bien, me levantó la enagua y vi que tenía un huequito y le estaba saliendo sangre, yo le dije que le entró una bala”, relató Shirley Calvo, madre de niña herida.