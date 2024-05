Madre de Nadia Peraza: “Tengo que ser fuerte para mi nieta porque está muy pequeñita”

Los padres de la joven Nadia Peraza conversaron con Telenoticias y narraron los duros momentos por los que atraviesan junto a su familia por el crimen de la joven (ver video adjunto de Telenoticias).



Ellos aseguran que, recibir la noticia que confirmaban que los restos humanos encontrados en una refrigeradora eran de su hija, terminaron de destrozar su alma.

“El OIJ vino en la mañana y nos informó que si era positivo que los tatuajes eran de ella, pero falta la confirmación del ADN, que eso se llevara un tiempo. No hemos podido dormir, ahora la zozobra es la niña que va para arriba, cómo se lo explicamos después”, contó Juan Cortés.

“Es difícil, solo con la ayuda de Dios, nada más, porque es el único que sabe cómo pasan las cosas, no sé qué siento ni siquiera ahora, el dolor lo invade y es difícil”, dijo Marilyn Espinoza, madre.

Nadia Pereza de 21 años era la segunda de tres hijos, la joven era madre de una pequeña de tan solo 3 años, menor que procreo con el ahora sospechoso de asesinarla.

“Era buena madre, muy alegre, no era muy expresiva porque no me dijo nunca lo que le estaba pasando, pero sí era muy cariñosa. Que se le aplique a él todo el peso de la ley y que se vaya a arrepentir un día, porque es algo muy doloroso. Ahora tengo que ser fuerte para mi nieta porque está muy pequeñita”, acotó Espinoza.

Doña Marilyn asegura que sospechaba que algo macabro habría ocurrido en la vivienda donde vivía su hija, pues días antes llegó al sitio para obtener información de la desaparición de su hija.

Familiares de Nadia se manifestaron este lunes en los tribunales de justicia para pedir que el sospechoso de apellido Buzano y de 25 años no sea trasladado a un hospital psiquiátrico, pues es la intención del abogado del sujeto.

Familiares, allegados y amigos piden justicia por esta joven madre que dejó un gran vacío en los seres que tanto la amaban, entre ellos su pequeña hija.