Madre de Nadia Peraza reclama ¢270 millones a presunto femicida

Marilyn Espinoza, madre de la joven asesinada Nadia Peraza, reclama un total de ¢270 millones al único sospechoso del crimen.



El monto se desprende de las pretensiones de la acción civil resarcitoria leída por el abogado Joseph Rivera la mañana de este miércoles en el inicio del juicio por el crimen de la muchacha de 21 años, que tuvo lugar entre el 20 de febrero y el 6 de abril de 2024.



De acuerdo con jurista, ¢125 millones corresponden a los daños morales y ¢144 millones por daños materiales, provocados por el asesinato.



Básicamente, los hechos que dan sustento al reclamo son los mismos que acusó el Ministerio Público y que incluyen, además del femicidio, la presunta sustracción patromonial del celular de la víctima, 11 cargos de aparente estafa informática y otros 8 de presunta suplantación de identidad.

