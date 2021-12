Madre de menor desaparecida: “Me llaman diciendo que está en una bodega encerrada”

Silvia Durán es una madre angustiada porque su hija Camila tiene dos días desaparecida y, durante ese tiempo, ella ha recibido llamadas en las que le dicen que la menor está encerrada en una bodega.



También le han dicho que está en un lugar, luego que en otro; que la vieron en una fotocopiadora y hasta le enviaron una foto diciendo que está retenida en San Ramón.

Camila Rodríguez Durán tiene 17 años y desapareció el pasado martes 7 de diciembre. Fue vista por última vez en su casa, ubicada en Mercedes Norte de Heredia.





“Me han llamado para decirme de todo, pero yo sé que son personas que lo que quieren hacer es daño. Ella estaba en la casa cuando desapareció. Yo salí por unas horas porque me invitaron a un programa de televisión para promocionar mis productos, cuando terminé la llamé a su teléfono y no contestó”, dijo Silvia Durán.

Cuando la madre llegó a la casa a buscar a su hija encontró todo apagado. La puerta estaba cerrada, pero no tenía puesto el seguro; por eso, pensó que la joven andaba en la pulpería, pero ahí no estaba.

“Me fui a un súper a buscarla y no la encontré, entré al cuarto, pero no había nota y no vi nada de nada, y ahí está la cédula de ella, el carné de vacunas y hasta el pasaporte. Para el OIJ mi hija está en calidad de fuga, no sabemos nada, no ha entrado llamada de alerta al OIJ para descartar esto y que la investigación entre a un protocolo diferente de secuestro”, contó Durán.