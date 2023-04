Madre de joven desaparecida en Limón confirma que sangre hallada en casa sí es de su hija

"Sí, me dijeron que el ADN salió positivo, coincide con Nahomy y con Kristel, fue bastante duro que me dijeran eso; pero, de igual manera, yo les dije que para mí está viva todavía. Aunque me digan que había sangre de ella y todo, hasta que ellos no me muestren un cuerpo, para mí está viva", dijo la madre.