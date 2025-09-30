Madre de joven asesinado por error en Escazú: “Perdonaré a quienes mataron a mi hijo”

La madre de Yulian Montero Cárdenas, joven asesinado por error en San Rafael de Escazú, San José, expresó su perdón hacia quienes dispararon contra su hijo. El caso ha generado conmoción por tratarse de una víctima colateral en medio de una balacera.

Según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), este año ya se contabilizan 26 víctimas colaterales en hechos violentos.

Yulian, de 33 años, falleció luego de que el vehículo que conducía chocara contra un árbol tras recibir múltiples disparos. El OIJ presume que el ataque fue un error, ya que el objetivo de los gatilleros era el propietario del automóvil.

El día del incidente, Yulian trasladaba el carro de un conocido hacia un punto en Escazú. En el trayecto, dos sujetos en motocicleta le dispararon, creyendo que era el dueño del vehículo.

“Todos estamos destrozados porque era algo que no se esperaba, era un muchacho que la pulseaba trabajando, no sé qué pasó, Dios se encargará, pero sí pido justicia, estamos pasando momentos muy difíciles, yo veía esto por televisión en otra familia, y yo decía que qué triste, llegué incluso a llorar de ver esas cosas terribles, pero ahora lo estoy viviendo en carne propia y es algo que no se lo deseaba a nadie”, expresó su madre.

Yulian trabajaba como taxista informal y era padre de familia. Su entorno lo recuerda como un hombre alegre, humilde y trabajador, oriundo de Barva, Heredia.

“Era una persona tranquila, no le hacía daño a nadie, trabajaba en Uber, tenía una hija, tenía a su esposa, a su familia que lo amaba, era muy humilde y trabajador, nunca decía que no, lo querían mucho en el pueblo”, agregó la afectada.

La familia compartió que el Día de la Madre fue la última actividad que celebraron juntos. Yulian era apasionado por los carros y las motocicletas.

“Pido justicia, que no se quede así, pero yo no guardo odio, ni contra el dueño del carro ni con lo que le hicieron, yo sé que en esta vida todo se paga y todo lo dejo en manos de Dios, yo los perdono, pero sí que se haga justicia, que quede claro, pero no guardo odio contra ellos, que el señor los perdone y sigan su camino”, finalizó la mujer.

La policía judicial ahora busca a los responsables del crimen, si tiene alguna información puede llamar a la línea confidencial 800-8000-645.

Otro caso similar

Un hecho similar ocurrió en Tres Ríos de La Unión, Cartago, cuando un mecánico fue asesinado mientras conducía el carro de un cliente. Ambos casos evidencian los riesgos de la violencia armada y la necesidad de fortalecer las investigaciones para evitar más víctimas inocentes.