Madre de joven asesinado pide respuestas al OIJ: “Trabajen, para eso se les paga”

“Que ellos actúen, que trabajen, para eso se les paga, para que de verdad busquen quiénes fueron los que mataron a mi hijo, es algo que llevo en mi corazón, me quitaron un pedazo, yo siento que no están haciendo nada, porque ya un año y nada, siempre es lo mismo, me dicen lo mismo, nada ha llegado por el momento, pero es que no es que les llegue, es que tienen que ir a buscar quiénes fueron los que mataron a mi hijo, vea cuántas madres están sufriendo hoy en día porque ustedes no van ni salen a las calles”, relató María Sequeira, madre de víctima.