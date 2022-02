Madre de joven asesinado en fiesta clandestina le pidió que no asistiera al evento

La madre de uno de los hombres asesinados en una fiesta clandestina en Guápiles le rogó que no acudiera al evento.

Bernol Flores Villalobos fue uno de los tres hombres fallecidos tras una balacera ocurrida la madrugada del domingo.

Los hechos ocurrieron en una bodega ubicada a la orilla de la ruta 32 a eso de las 2:30 de la madrugada.

Flores, quien vivía cerca de la bodega donde se realizaba la fiesta, falleció en el sitio tras ser impactado en el pecho.

Las autoridades judiciales cuentan con videos en los cuales se observan a los sospechosos, pero estos todavía no han sido identificados.

“Ese día la mamá le dijo que no fuera a esa fiesta, pero lamentablemente, como es hoy en día la juventud, andan en fiestas y eso, él siempre quiso ir y pasó lo que pasó, no se si era el destino o qué, pero él no andaba en malos pasos hasta donde nosotros sabemos como familia. Como se armó la balacera adentro él salió corriendo, iba con otros amigos que también resultaron heridos, él cayó afuera, fue el único quedó afuera del lugar”, contó Christian Howard, tío de fallecido.