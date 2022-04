Madre de joven asesinado: “A pesar de que mi corazón ya lo sentía, supliqué a Dios que no fuera mi hijo”

La madre de uno de los jóvenes asesinados por error en San Rafael de Alajuela sintió una corazonada al escuchar la balacera que a la postre cobró la vida de su hijo.

No les puedo explicar la reacción, sentir el temor, la desesperación que se siente en un momento como este, mi único pensamiento, a pesar de mi corazón ya lo sentía, fue suplicar a Dios que no fuera mi hijo”, así recuerda doña Vivian Barboza el tiroteo que horrorizó a los vecinos de la urbanización La Paz en San Rafael de Alajuela, la noche del viernes 23 de abril.

Cerca de las 11 de la noche, dos sujetos que se hicieron pasaron por repartidores de comida, llegaron hasta la casa para asesinar a Carlos Andrés Chinchilla Barboza y Jerson Quirós Cantillo.

Los jóvenes estaban sentados en el corredor de la vivienda, lo que les impidió correr para ponerse a salvo, un tercer joven que los acompañaba pudo refugiarse gracias a que estaba de pie.

Sin embargo, por los indicios del caso y la historia de la vida de las víctimas, la hipótesis más fuerte que maneja el OIJ es que los pistoleros se equivocaron de víctimas.

“Simplemente, andaba buscando a otro muchacho y lo confundieron con mi hijo, porque da la casualidad de que tenían el mismo color de piel y la contextura, eso es todo lo que he escuchado, pero con la policía no he hablado porque no he tenido el valor, mi hermano es el que habló con ellos, porque yo no tenía cabeza en ese momento”, relató la madre del otro joven asesinado.