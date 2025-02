Madre de joven asesinada tras sentencia: “Viviremos con dolor por no saber dónde están”

El Tribunal Penal de Limón condenó, este martes 25 de febrero, a dos hombres a 70 años de cárcel por el asesinato de Nahomy Ramírez Jiménez, de 22 años, y Kristel Patricia Aguilar Ortiz, de 21. A pesar de la sentencia, el paradero de los cuerpos de las jóvenes sigue siendo un misterio.

Graciela Jiménez, mamá de Nahomy, conversó con Teletica.com y manifestó que siempre vivirá con el dolor de no saber dónde está su hija.

"Yo sé que este veredicto no nos va a devolver a Nahomy y Kristel; pero, por lo menos, de alguna manera, se hizo justicia. Gracias a las personas por acompañarnos en cada paso, ayudarnos para sanar nuestros corazones y poder sacar adelante a nuestras niñas", dijo Jiménez.

Las jóvenes desaparecieron el 17 de febrero de 2023 tras asistir, presuntamente, a una fiesta en el centro de Limón.

Durante el juicio, que inició el 15 de enero, la Fiscalía expuso cómo los imputados intentaron borrar todo rastro del crimen, limpiando la vivienda y deshaciéndose de los cuerpos, los cuales trasladaron a otros sitios antes de quemarlos.

"Desde que comenzó el juicio estaba muy mal de los nervios, me ha afectado demasiado, no estuve en todo el debate porque emocionalmente estaba muy mal. También sé que ahí en el juicio no están todas las personas involucradas en los hechos", comentó Jiménez.