Madre de ingeniero asesinado en San Carlos: “No guardo rencor”

Cuatro meses después del homicidio de su hijo, la señora María Carvajal asegura que no guarda rencor contra los sospechosos detenidos por el crimen de su hijo, el ingeniero Agustín Carvajal Benavides, de 34 años.

El hecho ocurrió el 29 de diciembre de 2025, cuando Agustín fue encontrado sin vida en su vivienda, con heridas de arma de fuego y amordazado. Fue su madre quien halló el cuerpo tras perder comunicación con él.

Agustín era ingeniero en sistemas y socio de una empresa dedicada a la venta de tiquetes digitales para conciertos. Su familia relata que en su juventud enfrentó problemas de consumo de drogas y abandono de estudios, pero tras sobrevivir a un accidente acuático buscó rehabilitación, logrando convertirse en profesional y apasionado del deporte, practicando natación, ciclismo y atletismo.

El OIJ de San Carlos detuvo a cinco sospechosos vinculados al caso, tras allanamientos en viviendas de Alajuela, San José y San Carlos. La investigación presume que el móvil del homicidio fue el robo, pues a la víctima le sustrajeron joyas y su vehículo, el cual fue decomisado en la casa de uno de los detenidos.

La Policía Judicial determinó que los sospechosos utilizaron ese automóvil y una motocicleta para cometer el crimen. Además, aún hay hombres pendientes de captura, cuyas fotografías fueron difundidas por las autoridades.

El OIJ solicita a la ciudadanía brindar información confidencial a la línea 800-8000-645 para colaborar con la investigación.