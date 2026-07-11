Madre de estilista asesinada conserva habitación tal y como la dejó cuando desapareció

La madre de la estilista asesinada aún conserva la habitación de su hija tal y como ella la dejó la noche que la vieron por última vez tras salir de su casa en Pavas, San José.



Aunque ya pasó un año y dos meses de la desaparición de Jessi Álvarez Amador, su madre y sobrina aun tenían la esperan de verla regresar a casa.



Sin embargo, el caso de Jessi pasó de una desaparición a convertirse en un homicidio sin que hasta ahora se haya encontrado su cuerpo.



La esperanza de la familia era tal, que incluso mantienen su habitacion tal y como ella la dejó la noche del 10 de mayo de 2025 cuando salió de su casa.



Por este caso el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ejecutó seis allanamientos y en una de las viviendas buscó el cuerpo de la víctima, pero solo se encontraron rastros de aparente sangre que ahora están en análisis.



El principal sospechoso de su desaparición es un hombre de apellidos Villareal Duarte, alias “Camba”; así como dos mujeres que ya descuentan 6 meses de prisión preventiva.



Jessi tenía 25 años y era madre de un niño que ahora pregunta por ella cada día.



La familia de la joven ahora tiene la esperanza que pronto puedan encontrar su cuerpo para despedirla.

