Madre de desaparecido: “Autoridades me dicen que no haga preguntas”

La madre del joven Christian Tijerino López, desaparecido en Guanacaste hace 10 meses, clama al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) por una respuesta sobre su paradero.

“Las autoridades me dicen que no haga preguntas para no entorpecer la investigación. Me dicen que les dé tiempo y me han llevado de tres meses en tres meses. Tres meses para abrir celulares, otros tres meses para encontrar la ubicación por medio de celular y tres meses para una prueba de sangre. La vida de mi hijo está en peligro”, dijo Martha Seibert.

Lea también Nacional Vigilancia Aérea se refuerza con nueva aeronave "utilitaria" La aeronave permitirá realizar operaciones contra el narco, así como transportar pacientes o carga.

​La mujer viajó desde Estados Unidos, por segunda vez desde febrero, con el fin de hallar algún resultado. Asegura que su desesperación por saber qué paso con el joven de 32 años no la deja dormir en paz.

Tijerino fue visto por última vez el 18 de febrero y su vehículo lo encontraron abandonado frente a la escuela de Bagaces.

En noviembre, el OIJ detuvo a tres sospechosos de la desaparición de Tijerino, uno de los investigados es un amigo cercano, conocido como Leo.

De los tres detenidos, solo el amigo cercano de Tijerino cumple como medida cautelar tres meses de arresto domiciliario con monitoreo electrónico, a los demás los dejaron en libertad sin medidas.

Tijerino López llegó al país en diciembre y se quedaría tres meses mientras pasaba el invierno en Colorado, Estados Unidos, sitio donde vive y hace labores de construcción.

La madre del joven espera que esta vez su visita brinde algún resultado y pueda por fin saber qué pasó con Christian.