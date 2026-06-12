Madre de cinco hijos es la víctima de brutal homicidio en Bagaces

Periodista: David Murillo.

Una madre de cinco hijos fue hallada sin vida la noche de este jueves dentro de su vivienda en Guayabo de Bagaces, en Guanacaste, luego de que sus familiares alertaran a las autoridades al no tener noticias de ella durante varias horas.

La víctima fue identificada como Ana Isabel Hidalgo Bolívar, de 43 años. De acuerdo con la información preliminar que manejan las autoridades, presentaba múltiples heridas provocadas con arma blanca en el abdomen y el tórax.

Según relató la familia, la preocupación comenzó cuando Hidalgo dejó de responder mensajes y no llegó a recoger a su hija menor, una niña de 6 años, como acostumbraba hacerlo.

Con el paso de las horas, una conocida llegó hasta la vivienda y observó que el vehículo de Ana Isabel permanecía estacionado en el lugar, mientras la casa se encontraba completamente a oscuras. Ante la situación, solicitaron ayuda al Sistema de Emergencias 9-1-1.

Oficiales de la Fuerza Pública acudieron al sitio y colaboraron para ingresar a la propiedad. Una vez dentro, localizaron el cuerpo de la mujer sin signos vitales.

El caso está en manos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que realiza las diligencias correspondientes para esclarecer lo sucedido. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el móvil del crimen ni han brindado información sobre posibles sospechosos.

Amigos y allegados describieron a Ana Isabel como una mujer trabajadora y dedicada a su familia. Susan Araya, una de sus amigas más cercanas, la recordó como una persona “valiente, emprendedora y honrada”, que siempre luchó por sacar adelante a sus cinco hijos sola.

“Todo el tiempo estaba trabajando y pensando en cómo sacar adelante a sus hijos”, expresó Araya durante una entrevista concedida a Telenoticias.

La familia informó que el cuerpo será velado este viernes en la Iglesia Adventista de Guayabo de Bagaces y que actualmente realiza gestiones para cubrir los gastos funerarios.