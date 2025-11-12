“Macho”, el perro que sufrió quemaduras en hocico y orejas tras mortal incendio en Heredia

Un perro de nombre “Macho” resultó con quemaduras en el hocico y las orejas tras un incendio ocurrido la noche de este martes en Calle Quintana, en San Pablo de Heredia.

El animal, que permanecía fiel junto a la vivienda afectada, fue rescatado y trasladado a la Asociación Costarricense Pro Bienestar Animal (Acoproba) para recibir atención y cuidados.



El siniestro se registró alrededor de las 11 p. m. en una propiedad de, aproximadamente, 165 metros cuadrados, ubicada en medio de un cafetal, sin acceso a electricidad ni agua. En el lugar, las autoridades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) hallaron el cuerpo calcinado de un hombre en el fondo de la estructura.



Los agentes judiciales analizan si la víctima murió a causa del incendio o por otro motivo previo al siniestro. Por su parte, el Cuerpo de Bomberos investiga si en la casa existía algún tipo de instalación eléctrica artesanal que pudiera haber originado las llamas.



“Macho”, que aparentemente vivía en la propiedad, fue encontrado con lesiones producto del fuego y posteriormente llevado al refugio para recibir atención veterinaria.



Según datos del Cuerpo de Bomberos, en lo que va de 2025 se han registrado 19 muertes relacionadas con incendios, cifra que supera las 15 víctimas reportadas durante todo el año anterior.

