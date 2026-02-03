Macabro hallazgo: Trabajadores municipales encuentran cuerpo en basurero

Un grupo de trabajadores de la Municipalidad de San José realizó un macabro hallazgo la tarde de este martes, mientras efectuaba labores de limpieza en Calle Morenos, cerca del puente.

Durante la recolección de desechos, los funcionarios hallaron el cuerpo sin vida de un hombre dentro de un basurero, en medio de los desechos acumulados.

El hallazgo obligó a detener las labores de limpieza. Los trabajadores dieron aviso al 9-1-1 de inmediato.

Personal del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se hizo presente en el sitio para iniciar el levantamiento del cuerpo y la recolección de evidencia que permita esclarecer las circunstancias del hecho e identificar a la víctima.

El paso por el lugar se encuentra parcialmente cerrado.