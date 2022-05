Luis Juan desapareció hace un mes: “Buscamos explicaciones, pero no sabemos qué paso”

Desde hace un mes, Rudí Centeno busca a su primo, quien desapareció de forma extraña cuando se dirigía de regreso a su apartamento, ubicado en Atenas, Alajuela.



La tarde del 3 de abril fue visto por última vez en una parada de buses, en el cruce de Río Grande de Atenas. Su familiar asegura que lo han buscado por todas partes; pero, a la fecha, no ha dado señales de vida.

“Luis Juan Arias Cordero tiene 28 años y es muy conocido en el cantón porque se dedica a reparar electrodomésticos y a realizar trabajos de construcción. El último día que fue visto, un vecino nos dijo que varios hombres, en dos carros, lo interceptaron en la parada de buses y se lo llevaron”, dijo Centeno.

Cuenta que en todo este tiempo han recibido llamadas de personas, quienes les dan referencias en Santa Ana, El Coyol de Alajuela y hasta en Garabito; sin embargo, no es información certera.

“Como familia buscamos explicaciones para hallarlo, pero no sabemos qué pasó. No hay conexión WhatsApp ni redes sociales y con la hermana mayor siempre se comunicaba, pero no lo volvió a hacer”, comentó Centeno.