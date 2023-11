Luego de partido de fútbol, hombre fue asesinado de 11 disparos en Esparza

"Yo vine ayer (martes) como a las 10:40 p.m. y estaba el cuerpo tirado. Nunca me imaginé que fuera él, hasta hoy (miércoles) que vi la foto. Me di cuenta por la moto. Entonces le puse un mensaje para que averiguara si era él y resulta que sí", contó el familiar.

"Él tenía antecedentes judiciales, pero él no se metía con nadie, no tenía problemas con nadie. Él no era de la zona, era de El Roble", agregó.