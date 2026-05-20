“Los sedaban y racionaban alimentos,” dice Fiscal sobre allanamiento en asilo de ancianos

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía realizaron este miércoles un allanamiento en un asilo de ancianos en Guadalupe de Cartago, tras denuncias por aparentes maltratos contra adultos mayores.



La diligencia se desarrolla en el asilo Hogar Manos de Jesús, donde residen aproximadamente 80 adultos mayores. La investigación también contempla una aparente sustracción de dinero y pertenencias de los residentes.



El fiscal general, Carlo Díaz, indicó que entre las denuncias recibidas figuran aparentes prácticas de sedación y restricciones en la alimentación de los adultos mayores.

“Los sedaban para mantenerlos tranquilos, incluso les racionaban los alimentos y les cambiaban muy poco en algunas ocasiones los pañales a las personas que los necesitaban, al parecer no les daban líquidos también para que estas personas no hicieran sus necesidades y todo eso es lo que estamos investigando”, declaró Díaz.

Según el jerarca, familiares de los residentes también denunciaron aparentes restricciones de comunicación. “Nos decían algunos familiares que venían de visita que incluso no se les permitía ingresar con el celular”, señaló.



Díaz agregó que parte de la información recibida apunta a que los residentes permanecían incomunicados y que algunos reportaron la desaparición de pertenencias personales.

“A ellos los mantenían incomunicados, les quitaban sus celulares, en algunas ocasiones incluso tenían pertenencias de valor y desaparecían y esto también fue lo que motivó la denuncia.

"Entre los objetos reportados como desaparecidos figuran cadenas y ropa proporcionada por familiares. Días posteriores al cuestionamiento de esas pertenencias, las mismas aparecieron en otro local de una funcionaria de manera muy extraña, entonces estamos investigando eso”, señaló Díaz.

La investigación también abarcará el manejo de los recursos económicos del hogar de ancianos. Según explicó Díaz, el centro recibe aportes provenientes de las pensiones de los residentes, subsidios estatales y donaciones.

“Se va a investigar el manejo de los fondos. En este hogar de ancianos ellos aportan su pensión, hay un subsidio bastante importante también por Conapdis (Consejo Nacional de Personas con Discapacidad), Junta de Protección Social (JPS) y el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam)”, afirmó Díaz.

Por este caso se investiga a cinco personas: la administradora del centro, la doctora de planta, la trabajadora social, el presidente de la junta administrativa y un cuidador. De momento, las autoridades indicaron que no hay personas detenidas.

