¿Los reconoce? OIJ busca a estos hombres por homicidio en San Carlos

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicita la colaboración de la ciudadanía para dar con los sospechosos de un homicidio ocurrido el pasado 27 de diciembre en Aguas Zarcas de San Carlos, Alajuela (ver fotos y video adjuntos).

Ese día fue asesinado a balazos un hombre de apellido Cambronero, de 34 años.

Según el informe preliminar, los hechos se dieron a eso de las 7:56 p. m., cuando la víctima se encontraba frente a un supermercado. En ese momento, los sospechosos llegaron a bordo de una motocicleta y Cambronero corrió a lo interno del establecimiento; sin embargo, los sospechosos abrieron fuego y lo impactaron en múltiples oportunidades, matándolo en el lugar.

Los agentes del OIJ lograron obtener la grabación de seguridad en donde se observa a los sujetos llegar al supermercado.







Si usted tiene información que permita a las autoridades dar con la identidad o el paradero de ambos sujetos, puede brindarla de manera confidencial a la línea 800-8000-645 o al WhatsApp 8800-0645.

