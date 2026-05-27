“Los Paveños” usaban orilla de río como centro de torturas y ejecuciones en Alajuela

La orilla de un río en La Guácima de Alajuela fue utilizada como área de tortura y ejecuciones por la banda narco Los Paveños, según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Este espacio, rodeado de árboles y monte, a pocos metros del río Segundo y cerca de la urbanización Los Pinos, era empleado por el grupo criminal para privar de libertad a sus víctimas y, recientemente, para asesinar a dos hombres que se negaron a continuar dentro de la organización.

De acuerdo con el OIJ, el 8 de noviembre de 2025 los sospechosos llevaron a este lugar a Jaime Benjamín González Espinalez, de 37 años, y Jorge Antonio Escoto Mayorga, de 39. Ambos fueron arrodillados, ejecutados y posteriormente lanzados al río. El cadáver de González fue localizado dos días después, mientras que Escoto continúa desaparecido. Una tercera víctima logró escapar.

Los vecinos denunciaron que los integrantes de la banda se exhibían con armas en la calle para intimidar a la comunidad.

Este martes, el OIJ de Alajuela allanó cinco viviendas vinculadas a la organización, donde se encontraron armas de fuego, droga y dos motocicletas con denuncia por robo. Los detenidos fueron remitidos a la Fiscalía para la solicitud de medidas cautelares.

El OIJ recordó que desde el año 2021 el líder de esta estructura es un nicaragüense de apellido Venegas Castro, alias Hiena. La institución solicita a la ciudadanía brindar información confidencial a la línea 800-8000-645.