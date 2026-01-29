“Los Pascualitos”: Desmantelan violenta red de menores que operaba en Puntarenas

Una violenta estructura criminal conocida como “Los Pascualitos”, integrada en parte por menores de edad, fue desarticulada este jueves tras una serie de allanamientos realizados por la Policía de Control de Drogas (PCD) en Puntarenas.



La operación policial se llevó a cabo durante la mañana en el barrio Chagüite, en El Roble de Puntarenas, donde las autoridades ejecutaron seis allanamientos en distintas viviendas ubicadas a corta distancia entre sí.

Como resultado de la intervención, se logró la detención del presunto líder del grupo, de apellido Obando Vázquez, conocido con el alias de “Pascual”, así como de otros seis integrantes de la organización, entre ellos tres menores de edad.



De acuerdo con la información oficial, los menores que formaban parte de la estructura eran identificados en la comunidad como “Los Pascualitos”, denominación derivada del alias de su líder.

Según las autoridades, estos jóvenes protagonizaban constantes amenazas y actos de amedrentamiento contra los vecinos, incluyendo disparos al aire y la portación visible de armas de fuego a distintas horas del día y en espacios públicos.



Alias “Pascual” figura como investigado por presunta distribución de drogas, asaltos, amenazas y participación en balaceras que mantenían atemorizados a los habitantes del sector. La investigación señala que la banda operaba con un marcado control territorial en la zona.



El director de la Policía de Control de Drogas, Stephen Madden, indicó que la acción policial forma parte de una investigación iniciada en el año 2025, cuyo objetivo principal era desarticular esta narcoestructura que operaba de manera violenta en la comunidad.

"Esta organización está integrada por 11 personas, de las cuales ya se logró detener a siete. Entre los capturados hay tres menores de edad, dos de 16 años y uno de 17, quienes incluso eran los principales generadores de violencia. Dentro de la estructura existen vínculos familiares, lo que fortalecía el control del grupo en el barrio”, dijo Stephen Madden, director de la PCD.

Según los datos recabados durante la investigación, el grupo no solo se dedicaba a la venta de drogas, sino que también estaría vinculado con robos, asaltos, amenazas y el uso de armas de fuego para intimidar tanto a la población como a otras bandas que intentaban disputar el territorio.



En los operativos participaron oficiales de la Unidad Especial de Intervención (UEI) y de la Fuerza Pública, quienes brindaron apoyo táctico y de seguridad durante el desarrollo de los allanamientos.

