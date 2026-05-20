“Los jueces se burlan de nosotros”: madre de joven asesinada pide ayuda a Laura Fernández

La madre de una de las jóvenes asesinadas en Limón pidió ayuda a la presidenta de la República, Laura Fernández, tras la absolución de dos hombres acusados por el crimen y la anulación de una condena previa de 70 años de prisión.



Graciela Jiménez, madre de Nahomy Ramírez Jiménez, conversó con Teletica.com y aseguró sentirse indignada y afectada por el resultado del juicio de reenvío realizado en el Tribunal Penal de Limón, donde dos hombres fueron absueltos de los delitos de homicidio calificado.

“Desde el primer día de juicio notamos inconsistencias, nos sentimos mal y afligidos porque vimos cosas que no era como el juicio pasado, fue muy diferente, todo siempre estuvo a favor de los asesinos.

“Prácticamente a la fiscal ni la dejaban hablar, el señor abogado de los asesinos se burló de nosotros, nos dijo que dónde estaba la prensa, que a ellos les dieron 70 años de cárcel por un show mediático que hubo y se burlaba constantemente de nosotros”, expresó Jiménez.

Jiménez también relató el impacto emocional que le generó volver a declarar sobre el caso. “El día que yo fui a declarar me enfermé porque es muy difícil volver a vivir todo; a uno lo quieren como intimidar”, dijo.



La madre de Nahomy afirmó que espera que la Fiscalía presente una apelación contra la resolución judicial.

“Nosotros esperamos ahora que la Fiscalía apele, porque nos sentimos intimados; hay pruebas, videos, fotos en contra de ellos, uno queda libre y a otro le dan seis años de cárcel por otra cosa y ni por el homicidio”, señaló Jiménez.

Además, describió el dolor que enfrenta su familia tras conocer detalles de la investigación sobre la muerte de su hija.

“Mi familia está indignada y sentimos mucha tristeza, se supone que en las pruebas dicen que a mi hija la cortaron con sierra, se supone que estaba viva cuando eso pasó, se dice que había mucha sangre y había muchos pringos porque dicen que como ella estaba viva el corazón tira la sangre. A mi hija la mataron viva, no es posible que le hayan hecho esto, no tengo palabras, estoy destruida y en depresión”, declaró Jiménez.

Jiménez aprovechó para hacer un llamado público a la presidenta de la República.

“Quiero hacer un llamado a la presidenta, ella está poniendo mano dura en el Poder Judicial, necesitamos que ella nos ayude a nosotras, porque somos una familia muy humilde que no tenemos dinero pero sí queremos justicia y no queremos que esto quede así. Mataron a mi hija y a su amiga Kristel quien también es de una familia muy humilde”, afirmó Jiménez.

El Tribunal Penal de Limón absolvió a dos hombres acusados por el homicidio de las jóvenes Nahomy Ramírez Jiménez, de 22 años, y Kristel Patricia Aguilar Ortiz, de 21, tras concluir un juicio de reenvío ordenado por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José.



Un hombre de apellido Venegas y otro de apellido Vanegas enfrentaron desde el pasado 27 de abril un nuevo juicio por el doble homicidio. El debate concluyó el martes 19 de mayo.



El juicio de reenvío fue ordenado mediante el voto número 2025-1629, el cual anuló la sentencia anterior y dispuso que el caso volviera a tramitarse.



De acuerdo con información suministrada por el Poder Judicial a Teletica.com, el Tribunal Penal de Limón emitió la “Sentencia Parte Dispositiva Voto 369-2026 de las quince horas quince minutos del diecinueve de mayo del dos mil veintiséis”.



“Se absuelven de dos delitos de homicidio calificado a cada uno de los imputados, se condena únicamente al imputado Vanegas por dos delitos de favorecimiento real, en concurso ideal quedando la pena aumentada de seis años de prisión. Se prorrogó la medida cautelar de seis meses de prisión preventiva del 31/05/2026 hasta el 31/11/2026”, señala la resolución.

En un primer juicio, realizado el 25 de febrero de 2025, el Tribunal Penal de Limón había condenado a ambos imputados a 70 años de prisión por dos delitos de homicidio calificado.



Según la acusación, los hechos ocurrieron en febrero de 2023 en Barrio Palmeras, Limón, cuando los sospechosos presuntamente habrían ideado un plan para asesinar a las jóvenes. De acuerdo con la investigación, las citaron en un lugar y posteriormente les habrían disparado. Luego, supuestamente quemaron los cuerpos en un sitio no determinado con el objetivo de eliminar evidencia.



Nahomy y Kristel desaparecieron el 17 de febrero de 2023 luego de asistir, aparentemente, a una fiesta en el centro de Limón. Desde entonces no se volvió a tener información sobre su paradero.