“Los chiquillos del puente le prendieron fuego”, denuncia mujer que perdió casa en incendio

Gloria María Morales, vecina de Alajuelita y quien perdió todas sus pertenencias luego de que se quemara la casa donde vivía, contó a Teletica.com que unos "chiquillos" fueron los que iniciaron el fuego.



La emergencia ocurrió este viernes por la tarde en Concepción Arriba de Alajuelita, San José.

“La casa no es mía, yo la alquilo. Los chiquillos del puente le prendieron fuego y vamos a pedir las cámaras del súper del chino para ver quién fue”, señaló Morales.

Declaraciones de Gloria María Morales:





Ella segura que, el día de ayer (jueves), estas mismas personas, supuestos responsables del siniestro, también prendieron fuego en el lote baldío que colinda con su casa.

“Ayer también les prendieron fuego a unos sillones aquí y hoy hicieron lo mismo. La municipalidad no hace nada, le hemos pedido ayuda, pero nos dicen que no pueden gastar recursos para limpiar y cerrar un lote que no es de ellos”, comentó Morales.