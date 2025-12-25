Los asesinaron frente a los niños: Sicarios no tuvieron piedad en Navidad para matar a tres personas

La balacera, que se presentó la noche del miércoles y que dejó un saldo de tres personas fallecidas y al menos cinco heridas, ocurrió frente a varios niños pequeños, de hecho una menor de edad recibió heridas de bala en sus piernas.

El ataque se registró detrás de la clínica de Parrita, en Puntarenas, donde una familia se encontraba celebrando la Nochebuena. Según el reporte preliminar, varios sujetos armados ingresaron a la propiedad y abrieron fuego contra los presentes, para luego huir del lugar.

La Central de Comunicaciones de la Cruz Roja confirmó a Teletica.com que recibió el aviso de emergencia y al llegar al sitio encontraron a varias personas con heridas de bala. Los paramédicos declararon fallecidos a tres hombres de entre 30 y 40 años.

Dos heridos fueron trasladados en ambulancia al centro médico, mientras que otras tres personas llegaron por medios particulares, incluyendo una niña de entre 8 y 10 años que sufrió impactos de bala en sus piernas.

Los atacantes no respetaron ni siquiera que era Navidad y que la familia se encontraba cenando en Nochebuena.

Ahora el OIJ se centra en esclarecer las causas del ataque y encontrar a los responsables del atroz crimen.