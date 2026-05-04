Localizan a joven que murió tras ser sorprendido por cabeza de agua en Guápiles

La Cruz Roja Costarricense informó que desde las 5 a. m. de este lunes se retomaron las labores de búsqueda de un hombre de 30 años reportado como desaparecido en el sector de Guápiles, Limón, tras ser sorprendido por una cabeza de agua.



La Benemérita despachó al sitio personal especializado en rescate acuático, que trabajó en la localización de la persona.

A las 8:20 a. m., la institución confirmó la ubicación del cuerpo sin vida del desaparecido.

Crecida del río donde fue arrastrado el hombre.

La emergencia acuática se registró durante la tarde del domingo, específicamente en las cercanías del puente sobre el río Costa Rica.

De acuerdo con el reporte, la víctima se encontraba a la orilla del río cuando se dio la cabeza de agua y fue arrastrada por la corriente.