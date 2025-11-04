¿Lo reconoce? Sicario vestido de repartidor atacó a su víctima en menos de un minuto

La Sección de Homicidios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) pide la colaboración de la ciudadanía para identificar a dos sospechosos vinculados con el homicidio de un hombre de apellido Bermúdez, de 35 años, ocurrido el 2 de junio de 2025 en Desamparados, San José.



Según la información oficial, el ataque ocurrió a las 3:46 p. m. frente a una venta de vehículos (ver video adjunto).

En apariencia, los dos hombres llegaron en motocicleta y, en menos de un minuto, uno de ellos —vestido como repartidor y quien viajaba como acompañante— ingresó al local y presuntamente disparó varias veces contra la víctima, quien falleció en el sitio.



El OIJ compartió una grabación del momento del ataque y busca individualizar la motocicleta azul e identificar a los sospechosos.

El primer hombre, quien era el conductor, vestía pantalón y jacket negros, y llevaba casco del mismo color. El segundo, quien era el acompañante y gatillero, vestía jacket y pantalón negro, y utilizaba casco blanco.



Las autoridades piden a cualquier persona que reconozca a los sujetos o tenga información relacionada con el caso comunicarse de forma confidencial al 800-8000-645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.



