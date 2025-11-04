¿Lo reconoce? Sicario vestido de repartidor atacó a su víctima en menos de un minuto
La Policía Judicial pide ayuda para identificar y encontrar a las personas del video, ya que son sospechosas de un homicidio en Desamparados.
La Sección de Homicidios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) pide la colaboración de la ciudadanía para identificar a dos sospechosos vinculados con el homicidio de un hombre de apellido Bermúdez, de 35 años, ocurrido el 2 de junio de 2025 en Desamparados, San José.
Según la información oficial, el ataque ocurrió a las 3:46 p. m. frente a una venta de vehículos (ver video adjunto).
En apariencia, los dos hombres llegaron en motocicleta y, en menos de un minuto, uno de ellos —vestido como repartidor y quien viajaba como acompañante— ingresó al local y presuntamente disparó varias veces contra la víctima, quien falleció en el sitio.
El OIJ compartió una grabación del momento del ataque y busca individualizar la motocicleta azul e identificar a los sospechosos.
El primer hombre, quien era el conductor, vestía pantalón y jacket negros, y llevaba casco del mismo color. El segundo, quien era el acompañante y gatillero, vestía jacket y pantalón negro, y utilizaba casco blanco.
Las autoridades piden a cualquier persona que reconozca a los sujetos o tenga información relacionada con el caso comunicarse de forma confidencial al 800-8000-645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.