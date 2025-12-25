Lo que fue noticia en 2025: Celso Gamboa y la primera extradición de un tico a EE. UU.

Entre las noticias que marcaron el 2025 en Costa Rica, una destacó por su alcance histórico y jurídico: la aprobación de una reforma constitucional que permitió, por primera vez, la extradición de ciudadanos costarricenses. El primer caso en aplicarse bajo este nuevo marco legal fue el del exmagistrado y exministro de Seguridad Pública Celso Gamboa.

La noche del lunes 23 de junio de 2025, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron a Gamboa en Escazú, atendiendo una solicitud de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA). La captura respondió a un requerimiento del Tribunal de Justicia de Texas, que pidió su extradición para enfrentar un proceso penal en Dallas por supuestos cargos de tráfico internacional de drogas.







Este caso se convirtió en el estreno práctico de la Ley N.° 10730, conocida como Ley N.° 10730, Ley para permitir la extradición de nacionales, que reformó el artículo 32 de la Constitución Política. La reforma, aprobada en tercer debate el 15 de mayo de 2025, habilitó la extradición de costarricenses en delitos graves como narcotráfico y terrorismo, siempre bajo control judicial.

La normativa fue complementada con cambios a la Ley de Extradición, a fin de armonizar los procedimientos y permitir que un juez nacional revise y avale las solicitudes extranjeras.



La investigación que dio origen al requerimiento estadounidense se desarrolló de manera conjunta entre el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la DEA durante más de un año, pero se mantuvo en pausa hasta la entrada en vigencia de la reforma legal.

En agosto de 2025, la Embajada de Estados Unidos presentó ante el Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José la documentación formal para la extradición, incluyendo la acusación y el material probatorio. Según consta en el expediente 4:25-cr-00142-JCB-JDL del Tribunal de Distrito para el Distrito Este de Texas, un gran jurado acusa a Gamboa de un cargo de fabricación y distribución de cocaína, así como de conspiración.



En octubre de 2025, el Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José concedió la extradición del exmagistrado tras cumplirse 107 días de su detención. No obstante, la entrega a las autoridades estadounidenses quedó condicionada a la resolución de procesos penales pendientes en Costa Rica.

Al momento de su arresto, Gamboa enfrentaba varios juicios y una acusación con señalamiento para audiencia preliminar. Dos de esos procesos concluyeron con sentencias absolutorias dictadas el 13 de agosto y el 10 de octubre de 2025.



Posteriormente, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción solicitó la aplicación de un criterio de oportunidad en otro de los expedientes, con el fin de suspender la acción penal hasta que exista una sentencia en firme en el extranjero.

De acogerse esta solicitud, y una vez resueltos los recursos pendientes ante el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del II Circuito Judicial de San José, el camino hacia la extradición quedaría despejado, salvo por una causa adicional programada para debate entre el 5 y el 30 de enero de 2026.



Celso Gamboa desarrolló una amplia trayectoria en el sector público costarricense. Inició su carrera en el ámbito judicial como fiscal en la década de 1990, ascendiendo hasta fiscal adjunto del Ministerio Público.

Posteriormente, ocupó cargos en el Poder Ejecutivo, primero como viceministro de Seguridad Pública y director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) durante la administración de Laura Chinchilla, y luego como ministro de Seguridad Pública en el gobierno de Luis Guillermo Solís. Más adelante fue electo magistrado de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, cargo del que fue separado en 2018 tras ser vinculado con el caso conocido como el “Cementazo”.



Actualmente, Gamboa permanece en detención provisional en el centro penitenciario La Reforma, en Alajuela, mientras se definen de manera definitiva los procesos judiciales en Costa Rica y la eventual ejecución de su extradición a los Estados Unidos, en el marco del nuevo régimen constitucional aprobado en 2025.

