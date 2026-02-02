“Lo perdimos todo”: Pareja de adultos mayores se queda sin casa tras incendio en Grecia

Una pareja de adultos mayores y su hijo perdieron absolutamente todas sus pertenencias luego de que un incendio destruyera su casa y un apartamento ubicado en la misma propiedad, en Grecia de Alajuela.

El incendio se registró la noche del domingo por causas que aún se mantienen en investigación. Según confirmó el Cuerpo de Bomberos, las llamas afectaron aproximadamente 150 metros cuadrados de infraestructura (ver video adjunto de Telenoticias).

De acuerdo con el testimonio de Celia Quesada, propietaria de la vivienda, la familia se encontraba dormida cuando inició el fuego. Fue un vecino y la persona que alquilaba el apartamento quienes les alertaron de la emergencia, lo que permitió que lograran salir a tiempo y ponerse a salvo.

“Perdimos todo”, relató la afectada, quien vive junto a su esposo de 85 años y su hijo con una condición especial, recientemente sometido a una cirugía.

Varias unidades del Cuerpo de Bomberos atendieron la emergencia, luego de que una columna de humo fuera visible desde distintos puntos de la zona. Aunque el fuego fue controlado, las pérdidas materiales fueron totales.

Actualmente, la familia solicita ayuda de la población para poder recuperar algunas pertenencias básicas. Si quiere colaborar, puede encontrar las formas de donación en la nota adjunta.

Aumento de incendios en el país

El caso se da en medio de un incremento significativo de incendios en Costa Rica. Según datos oficiales del Cuerpo de Bomberos, en lo que va del año se han atendido 519 emergencias por fuego, que incluyen incendios estructurales, forestales, en charrales y vehículos.

Solo entre jueves y viernes de la semana anterior se reportaron 163 incendios, siendo la provincia de Alajuela una de las más afectadas, principalmente por quemas de vegetación.

“Hacemos un llamado a la prevención. Evitemos cualquier tipo de quema que se nos pueda salir de control”, indicó un vocero de Bomberos, quien agregó que han logrado salvar cerca de 15 mil metros cuadrados de bosque secundario gracias a las labores de contención.

Las autoridades reiteran la importancia de no realizar quemas de basura, rastrojos o fogatas en zonas boscosas, así como evitar prácticas riesgosas como lanzar colillas de cigarro en terrenos secos, ya que los fuertes vientos facilitan la rápida propagación del fuego.







