“Lo mejor de Caro Quintero”: Hallan en San José marihuana comprimida con foto de narco

Durante la noche de este lunes, en una acción conjunta entre la Policía Municipal y la Fuerza Pública, se logró ubicar un carro en el centro de San José que transportaba droga con la fotografía del narcotraficante Rafael Caro Quintero.

"Tras la inspección realizada por la unidad canina, se detectaron más de 600 gramos de marihuana comprimida en el interior del automóvil.

"Como resultado de la intervención, las autoridades detuvieron a un individuo vinculado al caso", indicó la Policía Municipal capitalina.

De acuerdo con el reporte oficial, la droga decomisada estaba envuelta en plástico transparente. En la parte frontal del paquete se observaba la bandera de Colombia, así como una imagen de Caro Quintero con un fondo de plantación de coca y el lema: “Made in Colombia, lo mejor de Caro Quintero”.

Droga decomisada.

Caro Quintero es un narcotraficante mexicano conocido por ser uno de los fundadores del antiguo Cártel de Guadalajara, una de las primeras grandes organizaciones del narcotráfico en México durante las décadas de 1970 y 1980.

Fue capturado por primera vez el 4 de abril de 1985 en una mansión en Alajuela, tras huir de México por el asesinato de un agente de la DEA. Posteriormente, fue condenado a 40 años de prisión, aunque en agosto de 2013 fue liberado.



Actualmente, Caro Quintero tiene 73 años. El llamado “Narco de Narcos” fue extraditado en febrero de 2025 de México a Estados Unidos junto con otros 28 señalados criminales, luego de evadir durante más de dos años este proceso mediante recursos legales y alegando deterioro de salud. En la actualidad, permanece en prisión.



Las autoridades judiciales de Nueva York consideran a Caro Quintero y sus socios como “pioneros de la industria mexicana del narcotráfico”.

