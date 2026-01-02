¿Lo mataron por el ruido de moto? OIJ indaga si esa fue la razón por la que le disparon a joven de 16 años

Las autoridades investigan si un reclamo por la bulla de una motocicleta fue la razón del asesinato de un joven de 16 años , ocurrido la noche de este jueves 1.º de enero en Puntarenas.

El homicidio se registró alrededor de las 7:22 pm en el sector de San Vito de Coto Brus.

Según información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el joven se encontró con un grupo de personas que se desplazaban en una motocicleta.

En determinado momento, al pasar frente a una finca , fueron interceptados por dos hombres, quienes les reclamaron por transitar en reiteradas ocasiones por el mismo lugar .

Posteriormente, se produjo un altercado, durante el cual uno de los sujetos golpeó al menor en la cabeza . Tras esta situación, el grupo se retiró del sitio y se reunió más adelante; Sin embargo, el joven decidió regresar al lugar.

De acuerdo con la versión que se investiga, uno de los hombres involucrados realizó un disparo que hirió al menor en el abdomen . El joven se retiró del sitio en la motocicleta y, aproximadamente 200 metros después, se desvaneció y falleció.