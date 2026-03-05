¿Lo ha visto? OIJ busca a sospechoso de triple homicidio en Santa Ana

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mantiene la búsqueda de un hombre de apellido Espinoza, de 23 años, señalado como sospechoso de un triple homicidio ocurrido en Santa Ana, San José.



Agentes de la Sección de Homicidios realizaron, la mañana de este jueves, un allanamiento en el sector de Tirrases de Curridabat, con el objetivo de detener al sospechoso de los aparentes delitos de homicidio y tentativa de homicidio.

"Los hechos con los que se le vincula se remontan al 15 de agosto de 2025, cuando se registró un ataque a balazos dentro de un local comercial ubicado en Lindora de Santa Ana. Según la investigación, varias personas habrían llegado al sitio a bordo de una motocicleta y dispararon en múltiples ocasiones hacia el interior del establecimiento", indicó la Policía Judicial.

En el lugar fallecieron tres hombres identificados con los apellidos Garbanzo, de 39 años; Sanabria, de 36 años; y González, de 44 años, este último señalado como víctima colateral. Además, dos hombres de 37 y 36 años resultaron heridos producto del tiroteo.



De acuerdo con las diligencias efectuadas por los investigadores, Espinoza (foto adjunta) habría participado en los hechos y presuntamente colaboró en la huida de los autores materiales tras el ataque.



Durante el allanamiento realizado esta madrugada no se logró ubicar al sospechoso; sin embargo, las autoridades informaron que se decomisó evidencia considerada relevante para el avance del proceso.



El OIJ solicita a la ciudadanía que, en caso de contar con información que permita dar con el paradero del requerido, la comunique de forma confidencial al teléfono 800-8000-645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.