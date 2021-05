¿Lo ha visto? Joven con trastorno mental grave está desaparecido hace seis días

Un joven de 25 años, quien sufre un trastorno mental grave, desapareció el sábado 15 de mayo en Playa Jacó y ahora su familia lo busca desesperadamente.



Glen Steven Mora Bermúdez sufre de esquizofrenia y debe tomar medicamentos todos los días para no sufrir crisis.

“Glen es hijo de mi amiga, pero es como mi sobrino. Es esquizofrénico, tiene expediente en el Psiquiátrico y sufre de crisis, pero nunca se había desaparecido tantos días como hoy. Estamos desesperados, lo hemos buscado en Orotina porque nos dijeron que una muchacha que trabaja en el peaje de la Ruta 27 lo había visto por ahí el lunes en la noche, sin embargo, no lo encontramos”, dijo Laura Hernández.

El joven es oriundo de Bijagual de Acosta. Debido a la crisis económica causada por la pandemia, vende ceviches junto a familiares y amigos en la Playa Jacó.

Según cuenta Laura Hernández, la última vez que lo vieron fue el sábado a las 6 p. m. en la parada de buses que está a un costado del Más X Menos de Jacó, al parecer, se fue con una persona negra y le dijo a un amigo que no se preocupara, que le dijera a la mamá que regresaría al día siguiente.

A Glen lo han buscado hasta en búnkeres, precarios y ríos de Jacó.

El día que desapareció andaba vestido con una camiseta blanca, pantaloneta de mezclilla y tenis negras marca Nike.

Sus familiares indican que, antes de desaparecer, anduvo todo el día con una persona que nadie conoce.

“Siempre mantenía comunicación con la mamá y nunca se ha desaparecido tanto, ahorita no está con medicamentos y no sabemos en las condiciones que está. La crisis a él le da a tal punto que dice que le envenenan la comida y puede hasta no reconocer a la mamá. Apenas aparezca va a necesitar internamiento”, agregó Laura Hernández.