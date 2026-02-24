“Lo conocíamos desde los 2 años”, dice Obras del Espíritu Santo tras asesinato en Cristo Rey

La Asociación Obras del Espíritu Santo, fundada por el padre Sergio Valverde, confirmó a Teletica.com que el joven de 17 años asesinado la madrugada del lunes en Cristo Rey, San José, formó parte de sus programas sociales desde muy pequeño.

La noticia ha generado profundo pesar dentro de la institución, donde aseguran que el muchacho creció bajo su acompañamiento integral durante gran parte de su niñez y adolescencia.

“Fue un muchacho que creció dentro de nuestros programas sociales, principalmente en el Centro de Atención Integral, donde permaneció aproximadamente 12 años, desde preescolar; lo conocíamos desde los 2 años”, explicó Jenniffer Soto Álvarez, directora Administrativa Educativa Social de Obras del Espíritu Santo.

El adolescente también concluyó su etapa escolar en el Centro Educativo de la Alegría, iniciativa impulsada por la asociación. Además, participó en actividades parroquiales, entre ellas el grupo conocido como “La Hermandad”, una banda que participa en celebraciones como Semana Santa.

Soto detalló que la madre del menor, jefa de hogar, y sus tres hermanos también fueron beneficiarios de distintos programas sociales, incluyendo el comedor Belén Casa del Pan, que brinda alimentación a mujeres en condición vulnerable.

Durante varios años, la familia recibió apoyo en alimentación, acompañamiento espiritual, psicológico y trabajo social, así como refuerzo educativo.

Apoyo a la familia

Tras el crimen, la familia se acercó a la parroquia de Cristo Rey para solicitar apoyo con los actos fúnebres. La asociación confirmó que brindarán acompañamiento en este proceso.

“Es una familia que ha formado parte de la comunidad de Cristo Rey desde hace muchos años. En medio de este dolor, estamos presentes para acompañarlos”, subrayó Soto.

La directora expresó que el hecho ha golpeado profundamente a colaboradores, educadores y miembros de la comunidad, pues el joven era conocido por muchos desde la infancia.

Al parecer, las víctimas estaban en el sector de Las Gradas de Cristo Rey, en vía pública, comiendo, cuando varios hombres en moto les dispararon en múltiples ocasiones.



Los agentes judiciales recolectaron más de 10 casquillos en la escena del doble homicidio. En el ataque armado también murió una mujer de apellido Calderón, de 36 años, también muy conocida en el barrio josefino.



Jóvenes víctimas de violencia

Desde la organización lamentaron que la violencia que enfrenta el país esté afectando a muchachos cada vez más jóvenes, incluso a quienes en algún momento formaron parte de programas preventivos.

“Trabajamos con un enfoque integral y preventivo, acompañando a niños y familias para ser agentes de cambio desde la raíz. Sin embargo, desconocemos las circunstancias específicas de este caso. Lo que sí sabemos es que la violencia en el país está alcanzando a jóvenes de muy corta edad”, manifestó Soto.

El doble homicidio ocurrió a escasos metros de las instalaciones de la asociación en Cristo Rey, lo que incrementó el impacto emocional dentro de la comunidad.

Mientras el OIJ mantiene en investigación el caso para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades, la organización reiteró su solidaridad con la familia y su compromiso de continuar trabajando en la prevención social y ponerle un alto a la violencia.