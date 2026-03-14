"Lo abracé y acaricié para que se calmara", dice bombero que rescató a gato en incendio

Edwin López, el bombero que rescató a un gato este jueves durante el incendio de una casa en La Carpio, Uruca, San José, relató el emocionante momento que protagonizó.

"El gato se estaba refugiando en la parte trasera de un mueble, ahí lo escuché maullando y lo pude rescatar", contó López.

Una vez que lo rescató, el bombero decidió abrazar al animal y acariciarlo con la intención de que se tranquilizara.

"Estaba inhalando﻿ ﻿bastante humo, entonces comienzo a acariciarlo y abrazarlo para que se sienta un poco mejor", añadió.

"Me sentí completo"

El Cuerpo de Bomberos también logró rescatar a un segundo felino que estaba en la parte trasera de la casa. Víctor Vargas, el dueño de la propiedad y de los animales, aseguró que una de sus preocupaciones era que sus mascotas murieran en el siniestro.

"Uno entra en una tensión (por el incendio), pero las rescataron y me las dieron y pude volver a respirar. Fue un cambio muy grande", afirmó.

Vargas vive solo en la casa ubicada en una de las alamedas del sector conocido como la tercera parada de La Carpio. Es una persona con discapacidad visual, y perdió muchos de sus muebles y ropa en el incendio.

Si usted quiere colaborar con él, puede hacerlo al número 6029-0938 ligado al SINPE Móvil.