Lluvias provocan emergencias e inundaciones en Tibás y Montes de Oca
Las autoridades hacen un llamado a la población para evitar acercarse a ríos, quebradas, cauces y alcantarillas, ya que el aumento repentino del caudal puede generar situaciones de alto riesgo.
Las intensas lluvias registradas en las últimas horas generaron diversas emergencias en distintos puntos del Gran Área Metropolitana, con afectaciones en los cantones de Tibás y Montes de Oca.
Uno de los incidentes ocurrió alrededor de la 1:30 p.m. de este viernes, cuando un hombre cayó a una quebrada en las inmediaciones de Circunvalación, en Tibás. La emergencia movilizó a personal de la Cruz Roja, que logró rescatar al afectado. Afortunadamente, el hombre no presentó lesiones de gravedad y se encuentra en buen estado de salud.
Además, los equipos de emergencia reportaron inundaciones en sectores de Tibás y Montes de Oca, ocasionadas por el colapso de alcantarillas, lo que provocó acumulaciones de agua y afectaciones en vías y comunidades.
Ante el inicio de la temporada lluviosa, las autoridades hacen un llamado a la población para evitar acercarse a ríos, quebradas, cauces y alcantarillas, ya que el aumento repentino del caudal puede generar situaciones de alto riesgo.
En caso de emergencia, se recuerda mantener la calma y reportar de inmediato cualquier incidente al Sistema de Emergencias 9-1-1.