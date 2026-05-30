Lluvias provocan emergencias e inundaciones en Tibás y Montes de Oca

Las intensas lluvias registradas en las últimas horas generaron diversas emergencias en distintos puntos del Gran Área Metropolitana, con afectaciones en los cantones de Tibás y Montes de Oca.

Uno de los incidentes ocurrió alrededor de la 1:30 p.m. de este viernes, cuando un hombre cayó a una quebrada en las inmediaciones de Circunvalación, en Tibás. La emergencia movilizó a personal de la Cruz Roja, que logró rescatar al afectado. Afortunadamente, el hombre no presentó lesiones de gravedad y se encuentra en buen estado de salud.

Además, los equipos de emergencia reportaron inundaciones en sectores de Tibás y Montes de Oca, ocasionadas por el colapso de alcantarillas, lo que provocó acumulaciones de agua y afectaciones en vías y comunidades.

Ante el inicio de la temporada lluviosa, las autoridades hacen un llamado a la población para evitar acercarse a ríos, quebradas, cauces y alcantarillas, ya que el aumento repentino del caudal puede generar situaciones de alto riesgo.

En caso de emergencia, se recuerda mantener la calma y reportar de inmediato cualquier incidente al Sistema de Emergencias 9-1-1.