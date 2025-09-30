Lluvias en San Ramón provocan 110 emergencias por inundaciones y derrumbes

Los aguaceros que cayeron este lunes, en buena parte del territorio nacional, provocaron 110 emergencias solo en el cantón de San Ramón, en Alajuela.



Ahí, en poco más de dos horas, el 9-1-1 registró decenas de reportes, especialmente por inundaciones y derrumbes (ver video adjunto de Telenoticias).

“Llevamos 110 incidentes reportados al 9-1-1, algunos no se han reportado, entonces estamos pidiéndole a la población que lo haga. Tenemos inundaciones, derrumbes, pérdidas totales de algunas viviendas, muchas pérdidas materiales.



“Tenemos afectaciones en los distritos de San Rafael, Santiago, Piedades Norte y Sur, San Juan y el casco central, ayer se vio muy muy afectada. Tuvimos muchas inundaciones en todo el centro de San Ramón”, explicó la alcaldesa de San Ramón, Gabriela Jiménez.

La mayoría de los incidentes se derivaron de colapso del alcantarillado y crecidas de quebradas.