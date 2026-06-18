“Llego al fútbol por pasión y obra social”, dijo extraditable Wilder Eusse en entrevista

Wilder Eusse Osorio afirmó en una entrevista, en junio de 2023, que llegó al fútbol costarricense por “pasión” y como parte de una “obra social” de su empresa.



El presidente del Municipal Liberia, quien fue detenido este miércoles en la Sabana, San José, como parte de un proceso de extradición a solicitud de Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico internacional, realizó esas declaraciones durante una conversación difundida por la Unión de Clubes de Fútbol de la Primera División (Unafut).

“Llegué a Costa Rica en el año 2009. Vengo de una familia bastante numerosa, humilde, soy de un pueblo cerca de Pereira (Colombia). Vine a Costa Rica como empresario, nos dedicamos a hidrocarburos en el país, incursionamos en el fútbol hace dos años y medio (2021) ya directamente con el Municipal Liberia y venimos a aportar nuestro granito de arena al fútbol de Costa Rica”, manifestó Eusse durante la entrevista.

En esa conversación también se refirió a su arraigo en el país y a su vínculo con la provincia de Guanacaste.

“Yo vivo en San José porque nuestros negocios están repartidos en varios sectores de Costa Rica, nuestra oficina central está muy cerca de San José y vivo acá en San José, pero si voy muchísimo a Liberia, me encanta la ciudad, el sector y con el fútbol, que es lo que nos apasiona, pues me desplazo mucho allá”, señaló Eusse.

Video de la detención en la Sabana:

Sobre los motivos que lo llevaron a involucrarse en el balompié nacional, indicó que es por pura pasión y obra social.

“Llego al fútbol de Costa Rica por pasión, obra social de la empresa y creo que después se despierta ese deseo de incursionar en el fútbol profesional por mi sobrino Luis Felipe Eusse, que es el gerente general del proyecto, porque él está con el Pereira (equipo en Colombia), lo sube a primera división y quisimos traerlo para un proyecto ya familiar”, manifestó Eusse.

Durante la entrevista también comentó aspectos personales de su vida, entre ellos su afición al café.

“Mínimo son siete tazas de café diarias lo que tomo, soy de la zona cafetera y desde niño a uno lo enseñan a tomar café y soy un adicto al café”, expresó.

Eusse, ciudadano colombiano naturalizado costarricense, conocido como “El Soldado” o alias “Tío”, fue capturado mediante un trabajo conjunto entre el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), según informó el fiscal general, Carlo Díaz.

“Esta persona es requerida por el gobierno de los Estados Unidos, específicamente por el Tribunal del Distrito Este de Texas, donde se le imputan los delitos de tráfico internacional de drogas”, indicó Díaz.

De acuerdo con el fiscal general, el requerido deberá enfrentar en Costa Rica el procedimiento judicial correspondiente a la solicitud de extradición.



Las autoridades estadounidenses lo vinculan con presuntas actividades de tráfico internacional de cocaína. Según la información suministrada, al parecer, participó en el traslado de cargamentos de droga desde Ecuador y Colombia con destino final en Estados Unidos.



De acuerdo con la información remitida por las autoridades estadounidenses, contra Eusse Osorio existe una acusación formal presentada el 10 de junio de 2026 ante el Tribunal del Distrito Este de Texas. Asimismo, ese mismo día dicho tribunal emitió una orden de arresto en su contra como parte del proceso judicial.

