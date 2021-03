"Llegó a la ventana y me comenzó a volar manazos", dice chofer golpeado en Ruta 1

Un video captó un altercado entre dos conductores sobre la Ruta 1, la tarde de este lunes (ver video adjunto).



Teletica.com conversó con Luis Diego Cordero, chofer de uno de los vehículos involucrados en el hecho, quien asegura que acudió al Hospital de Grecia debido a las lesiones que sufrió.

“Yo no sé qué pasó realmente, no sé ni quién es, solo que llegó a la ventana de mi carro y me comenzó a volar manazos, casi no me acuerdo de nada”, relató.

Como se aprecia en el video, el otro conductor lo golpea en reiteradas ocasiones, razón por la cual no se bajó de su vehículo.

Cordero, de 46 años, asegura que él no tenía conocimiento sobre el video del ataque, porque está concentrado en tratarse las heridas.

“Como te digo, yo sinceramente todavía no sé qué fue lo que pasó, yo no venía discutiendo, yo venía saliendo del trabajo, entré a la pista, y cuando llegamos a la parte que están construyendo el sujeto me atacó.

“Tengo el ojo derecho totalmente hinchado, toda la mandíbula lesionada, me están haciendo placas para ver si tengo alguna lesión más grave”, agregó el afectado.

El conductor aseguró que quiere tratarse las lesiones porque su prioridad es estar bien para el trabajo, luego valorará si presenta una denuncia o no.