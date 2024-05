Llamadas desde la cárcel alarman a familia de Nadia Peraza

Los familiares de Nadia Peraza está alarmada porque recibe llamadas desde la cárcel y creen que es el sospechoso de asesinar a la joven.



Entre el martes y este miércoles han recibido cuatro llamadas: a las 9:31 a. m., 9:32 a. m., 9:52 a. m. y 9:53 a. m.

Según comentaron a través de su abogado, Joseph Rivera, cuando contestan, de inmediato una voz les dice que los están llamando desde la cárcel, por lo que ellos cortan la llamada.

El abogado considera que hay un tema de peligro de obstaculización delictiva para entorpecer el proceso y que este no continúe.

“Le pedimos al centro penitenciario y autoridades que lo aíslen de inmediato y lo metan a Máxima Seguridad, donde pueda estar y no molestar a los parientes de Nadia. A este asesino hay que incomunicarlo y no tenga acceso con el mundo exterior ni sociedad”, agregó Rivera.

El sospechoso, identificado con el apellido Buzano, de 25 años, ingresó a la cárcel de Heredia el pasado lunes.

Francisco Herrera, abogado defensor del imputado, dice que es “una locura” que esté llamando a los familiares de la víctima desde la cárcel.

“Él (sospechoso) solo tiene permiso para hacerle una llamada a su abogado y otra para su mamá, por lo que esto me deja frío, porque las condiciones en las que está no son para hacer una llamada. Su salud no está ni para coordinar una llamada y me parece una locura; está más loco que una cabra.