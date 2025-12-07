Llamada falsa que alertó de un niño que "cayó" en pozo puso a correr a los rescatistas

Una supuesta emergencia en Puriscal puso a correr a los rescatistas de la Cruz Roja Costarricense la tarde de este sábado, pero terminó siendo una falsa alarma.

A las 5:02 p. m., el Sistema de Emergencias 9-1-1 reportó la presunta caída de un menor de unos cinco años dentro de un pozo profundo en Cortezal, Barbacoas, Puriscal. La información encendió de inmediato los protocolos de respuesta para una situación de alto riesgo.

La Cruz Roja despachó múltiples recursos, incluyendo ambulancias básicas y avanzadas, unidades de rescate y equipos especializados. El primer vehículo llegó en menos de 10 minutos, según confirmó la institución.

Sin embargo, tras una exhaustiva revisión del sitio, los socorristas determinaron que no existía ninguna emergencia: el reporte correspondía a una llamada falsa.

No solo la Cruz Roja desplegó unidades de emergencia, el Cuerpo de Bomberos también envió al lugar unidades de tres estaciones, entre ellas la de Rescate Urbano (USAR), especializada en emergencias como la que se describía en la alerta.



La Benemérita hizo un llamado vehemente a la ciudadanía para actuar con responsabilidad y no utilizar indebidamente los sistemas de emergencia, ya que este tipo de acciones no solo desperdician recursos valiosos, sino que también pueden acarrear implicaciones y sanciones legales.

Recordaron además que, mientras los equipos atendían esta alerta inexistente, podrían haberse visto limitados para responder a una emergencia real.