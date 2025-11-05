Llamada anónima permitió ubicar a joven que desapareció mientras paseaba a su perro

Kenyi Valeria Ávalos Rodríguez, la joven de 17 años que desapareció este lunes mientras paseaba a su perra en San Miguel de Desamparados, fue localizada sana y salva gracias a una llamada anónima que indicó a su familia el lugar donde se encontraba.



La joven estuvo 42 horas desaparecida, desde que salió de su casa a las 3 p.m. del lunes hasta que fue encontrada alrededor de las 3 a.m. del miércoles.



Su madre, Rebeca Ávalos, relató a Teletica.com los momentos de angustia que atravesó la familia y cómo lograron finalmente dar con su hija.

​“A partir de las 7 p.m. empezamos a pegar rótulos con su foto en postes y lugares estratégicos. Gracias a que la gente compartía las publicaciones, empezaron a llegar mensajes con posibles ubicaciones, hasta que una persona anónima nos dijo: ‘Está en esta casa’”, contó Ávalos.

Según narró, la joven estaba sola en una casa de alquiler, en un callejón que conecta con una alameda en el llano de San Miguel. Para confirmar que Kenyi estaba dentro, su madre comenzó a llamar y chiflar, y su perra respondió con ladridos.

Finalmente, la joven salió de la casa y fue recibida por su familia.

​“Ella lloraba, temblaba y no podía hablar. Le dimos espacio para que se calmara antes de abrazarla”, añadió Rebeca.

La madre aseguró que la joven se encuentra físicamente bien y espera que pronto pueda declarar ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para aclarar los detalles de lo sucedido.

​“No sabemos con quién estuvo ni qué pasó dentro de la casa, y no queremos presionarla. Lo importante es que ya está con nosotros”, dijo.

Por ahora, la familia todavía busca recuperar a la perrita, que estaba junto a Kenyi en la casa.

​“La perra es de ella desde que tenía 11 años. Vamos a hablar con la señora que alquila la casa para que nos la entregue”, explicó Ávalos.

La desaparición de Kenyi había generado alarma en la comunidad desde la tarde del lunes, cuando la madre denunció que su hija no había regresado tras salir a pasear a su perro.

La joven siempre se mantiene cerca de su casa y esta era la primera vez que se ausentaba sin avisar. La familia agradeció el apoyo de vecinos y de quienes compartieron la información en redes sociales, que fueron clave para que la joven fuera localizada.

