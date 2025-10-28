Limonenses salieron de pesca y no han regresado

Tres vecinos de Cahuita, Limón, permanecen desaparecidos desde el pasado viernes 24 de octubre, luego de salir a pescar en horas de la madrugada y no regresar, según reportaron sus familiares.



De acuerdo con la información brindada, los jóvenes viajaban en una panga color gris con negro, matrícula L-5238, equipada con un motor Yamaha 115 y con un dibujo de un guerrero pintado en la consola.



El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), por medio de su Delegación Regional de Limón, solicita la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero de Sherman Spencer, de 28 años; Magdiel López, de 18 años, y Joseph Hernán Spencer Huertas, de 27 años.

"Los tres fueron vistos por última vez el 24 de octubre en Guácimo (Barra de Parismina) y reportados como desaparecidos el 27 de octubre de 2025", indicó la Policía Judicial.

Las autoridades piden a cualquier persona que posea información sobre su paradero, comunicarse de inmediato al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial del OIJ.

