Líder de grupo narco desarticulado sobrevivió dos atentados: mataron a su hijo de 2 años y a su hermano

El líder del grupo narco desarticulado este martes sobrevivió a dos atentados en los que fueron asesinados su hijo de dos años y su hermano, según confirmó el director interino del OIJ, Michael Soto.



Soto señaló que desde la mañana de este martes se realizan 30 allanamientos en múltiples zonas del país para desarticular la aparente organización criminal.

“Hay allanamientos en este momento en Puntarenas, en Limón, en Cartago, en Heredia, en varios lugares del país y en la zona sur.

"La estructura estaba principalmente asentada en la León XIII, pero con ramificaciones en otros lugares del país como Heredia, Guararí y Desamparados, donde mantenía control territorial y distribuía drogas", señaló Soto.

El director explicó que parte del grupo recurría a los llamados “tumbes” de droga donde se hacían pasar por oficiales del OIJ, y le robaban la cocaína o la droga a estructuras rivales para después comercializarla.

Asimismo, distintos miembros estarían vinculados con 22 homicidios en medio de una disputa con una banda rival liderada por alias "Sobrino", actualmente en prisión.

"El cabecilla, identificado como de apellidos Quezada Meléndez, alias 'Shaggi', fue blanco de atentados que cobraron la vida de su hijo pequeño de dos años y de su hermano, este último en un cuádruple homicidio registrado en Turrubares en 2022", comentó el jerarca judicial.

Soto también confirmó la investigación por la desaparición de una mujer relacionada con el grupo: “Creían que ella dio información para que mataran al hermano de 'Shaggi', la privaron de libertad y nunca apareció más”. Por este caso se detuvo a varios miembros de la organización.

“Los grupos mutan, cambian, se transforman, y 'Shaggi' ascendió al liderazgo tras la captura de alias 'Manzanita', a quien habría traicionado", agregó Soto.

También añadió que la detención del actual cabecilla no implica la desaparición definitiva de la estructura y subrayó el trabajo coordinado con el Ministerio Público y el Ministerio de Seguridad Pública para contener la violencia y sostener las cifras de homicidios en niveles similares o inferiores a los del año anterior.

Hasta el momento se han detenido a diez personas y se ha decomisado varias armas de fuego como AR-15, pistolas y munición para arma de fuego.

