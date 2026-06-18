Liberan a extranjera acusada de estafar a empleadas domésticas con ₡300 millones

Una mujer de nacionalidad cubana, de 30 años, detenida como sospechosa de participar en un robo de ₡300 millones mediante estafa a empleadas domésticas, quedó en libertad tras la resolución de las autoridades judiciales.

El Juzgado le impuso medidas no privativas de libertad, entre ellas: firmar cada 15 días, entregar el pasaporte, no salir del país y mantener domicilio fijo durante los próximos seis meses.

La sospechosa había sido detenida por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en un allanamiento realizado en La Aurora de Alajuelita. Según las investigaciones, la estafa se ejecutaba cuando un hombre contactaba a empleadas domésticas en zonas como Escazú y Santa Ana, haciéndose pasar por allegado de los dueños de las viviendas. Alegaba que necesitaban reunir objetos de valor para pagar una deuda y evitar un supuesto embargo.

Incluso, mediante videollamadas, las víctimas eran inducidas a mostrar el interior de las casas y colocar dinero, joyas y otros bienes en una maleta, que luego era entregada a un conductor de plataforma privada sin conocimiento del engaño. Finalmente, la mujer recibía el paquete.

Las autoridades judiciales alertaron a la población sobre esta modalidad de fraude y recomendaron mantener comunicación directa con los empleados de las viviendas para prevenir ser víctimas de este tipo de engaños.