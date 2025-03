“Levantó el machete de manera amenazante”, dice dueña de chihuahua aparentemente agredido

Un aparente hecho de violencia ocurrió en el residencial Britania de Rohrmoser, en Pavas, San José, cuando un hombre presuntamente atacó con un machete a un perro y amenazó a la persona que lo paseaba.



La denuncia, interpuesta ante la Fiscalía de Pavas, de la cual Teletica.com tiene copia, es por los presuntos delitos de crueldad animal y amenazas agravadas.

Según relató Siu Leng Chan, vecina del residencial y dueña del perro que al parecer fue agredido, los hechos ocurrieron alrededor de las 7:30 a. m. de este martes.

“Mi muchacha sacó a los perritos, como de costumbre, a caminar alrededor de la casa, son dos chihuahuas, un Pomerania y una labradora adulta mayor de 14 años. Ellos no usan correa para salir porque están dentro del residencial, son pacíficos y amistosos. Los perros pequeños se acercaron al hombre, quien reaccionó violentamente.

“Este procedió a atacarlos, alcanzando a uno de los chihuahuas con el machete y provocándole una lesión en una de sus extremidades. No le bastó con eso, levantó el machete a la altura de la cadera de una manera amenazante, en ese momento mi muchacha le preguntó que si también le iba a dar a ella y él le respondió: dé un paso más”, dijo Chan.

Video del aparente ataque:

Zeneyda Rueda, quien trabaja con Chan y paseaba los perros en el momento del ataque, también narró lo sucedido.

“Yo trabajo hace 11 años con Siu limpiando su casa y siempre saco a pasearle sus perros. Nunca he tenido problemas con los vecinos, ya que la mayoría me conocen y saben que soy muy responsable y recojo cada desecho de los animales.

“Ese día, los perros le ladraron al señor y él empezó a golpearlos con el machete. Yo le dije que por qué lo hacía y él me dijo que lo iban a morder, a lo que yo respondí que jamás, porque eran muy pequeños. Enseguida levantó el machete de forma amenazante diciéndome que no diera ningún paso más, y me fui corriendo para la casa”, relató Rueda.