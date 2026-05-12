¿Legítima defensa? Esto dicen abogados acerca de mortal discusión entre conductores

Un conductor falleció la mañana de este martes en Cartago, luego de recibir un disparo durante una discusión en carretera, ocurrida a las 6:45 a. m. en el sector que conduce hacia Paseo Metrópoli.

Dos abogados penalistas consultados por Teletica.com consideran que, a partir de las imágenes divulgadas del caso, existen elementos que podrían encajar dentro de una eventual legítima defensa.



En videos captados por cámaras municipales se observa cuando uno de los choferes, portando un aparente tubo o palo, se aproxima hacia el otro involucrado en actitud amenazante. Segundos después, el otro saca un arma de fuego y, aparentemente, realiza un disparo.



De acuerdo con las versiones preliminares, la discusión inició luego de un choque entre los vehículos.



El abogado Rodolfo Brenes indicó que, a partir de las imágenes conocidas públicamente, “pareciera que podríamos estar ante un escenario de legítima defensa, que permite que una persona utilice inclusive la violencia para defenderse cuando está siendo objeto de una agresión ilegítima”.

"Para que exista legítima defensa, se requiere que la defensa se produzca en el momento en que se está generando la agresión ilegítima y que haya una cierta proporcionalidad en los medios de defensa.

“El video muestra que una persona toma lo que parece ser un palo y avanza hacia la otra en actitud amenazante. La otra persona saca un arma de fuego, apunta y comienza a retroceder; es decir, no está buscando la agresión, pero quien tiene el palo continúa avanzando y es en ese contexto donde quien tiene el arma dispara”, señaló Brenes.

El jurista añadió que, según se aprecia en las imágenes, el disparo estaba dirigido hacia la pierna del fallecido, lo que “de primera mano uno podría deducir que no estaba intentando causar la muerte de esa persona”.

“La legítima defensa elimina la antijuridicidad de la conducta; normalmente matar a una persona es una conducta contraria a derecho, pero en ciertas condiciones el ordenamiento jurídico lo permite”, agregó Brenes.

Por su parte, el abogado penalista Alfonso Ruiz manifestó que el video constituye “una prueba objetiva y muy importante”, aunque aclaró que aún faltan elementos por determinar.

“El audio no permite acreditar en detalle si hay alguna amenaza o alguna provocación previa de parte de quien dispara. Son circunstancias que desconocemos”, indicó Ruiz.

No obstante, afirmó que, con base en lo observado, en principio se estaría en presencia de un acto donde priva notoriamente una agresión ilegítima.



Según el abogado, el conductor armado “ni siquiera apunta de manera directa inicialmente, sino que mantiene el arma hacia el suelo durante varios segundos”. Además, señaló que aparentemente realiza advertencias antes del disparo.

“Cuando la persona nuevamente acomete contra él, entonces lo apunta, pero aun así pareciera decirle algo, posiblemente una advertencia para que no se acerque más”, afirmó Ruiz.

Ruiz sostuvo que “concurren todos los elementos” contemplados en el artículo 28 del Código Penal relacionados con la legítima defensa y consideró que “no se nota en ningún momento una intención homicida”.

“Es una actuación prudente. Primero contiene el disparo y luego ejecuta uno dirigido a una zona no vital, aunque lamentablemente el resultado fue la muerte”, agregó Ruiz.

Según confirmó la Cruz Roja Costarricense, los paramédicos atendieron a un hombre adulto con una herida por arma de fuego en una extremidad inferior; sin embargo, al llegar al sitio ya no presentaba signos vitales y fue declarado fallecido.



El fallecido fue identificado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como Francisco Granados López, de 33 años y vecino de Santa Lucía de Paraíso, en Cartago. Era casado y no tenía hijos. Al momento del incidente, se dirigía hacia una fábrica ubicada en Guadalupe de Cartago, donde laboraba.



Un joven de apellido Mora, de 23 años, fue detenido como sospechoso del homicidio y permanece bajo las órdenes del Ministerio Público.

